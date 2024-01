Viel Skepsis in Debatte über Antrag für AfD-Verbot

Etliche Menschen haben in Hamburg gegen die AfD und die Werteunion demonstriert. Auslöser waren die Veröffentlichungen über ein Treffen von Rechtsradikalen und AfD-Funktionären. 13.01.2024 | 0:19 min

Sollte die AfD verboten werden? Nach den Berichten über einen Austausch von AfD-Politikern mit Rechtsextremen über eine massenhafte Ausweisung von Migranten ist die Debatte in Deutschland wieder aufgeflammt.

Das würde der AfD nur in die Hände spielen.

AfD-Politiker haben sich mit bei einem Treffen im November mit Rechtsextremen ausgetauscht. Dabei ging es darum, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. 10.01.2024 | 1:44 min

AfD-Verbotsantrag hat hohe Hürden

Das Grundgesetz setze für einen Parteiverbot in Artikel 21 laut Papier hohe Hürden:

Die jüngsten Enthüllungen könnten für ein AfD-Verbotsverfahren eine Rolle spielen, sagt Rechtswissenschaftler Christian Waldhoff. Aber „allein das reicht nicht aus“. 11.01.2024 | 4:50 min

Auch wenn die AfD nach Einschätzung Papiers dieses Gewicht hätte, sieht er einen Verbotsantrag kritisch. Man sollte ihn nur dann stellen, "wenn man hinreichende Informationen hat, um alle die genannten Punkte wirklich zu belegen und man mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg ausgehen kann", sagte Papier. Statt eines Verbotsverfahrens sieht Papier die gemäßigten Volksparteien der demokratischen Mitte in der Pflicht. Sie müssten Wähler zurückgewinnen.

Bundespräsident Steinmeier: AfD politisch stellen

Ähnlich sieht es Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier . Er riet in der "Süddeutschen Zeitung" ebenfalls zu einer politischen Auseinandersetzung mit der AfD.

Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) riet unter der Woche bei "maybrit illner" in der Debatte um ein AfD-Verbot zur Vorsicht:

11.01.2024 | 1:08 min

Daniel Günther spricht sich für Verbotsverfahren aus

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht in der AfD eine Gefahr für die Demokratie und plädiert deshalb für ein Verbotsverfahren.

"Wir haben es mit einer Partei zu tun, die in drei Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist", sagte Günther der "Welt am Sonntag".

In einem solchen Moment sollte eine wehrhafte Demokratie die Instrumente, die ihr zu ihrem eigenen Schutz zur Verfügung stehen, auch nutzen.

Für ein AfD-Verbot protestierten am Freitag mehrere Hundert Menschen vor dem Kanzleramt in Berlin. Die Teilnehmer trugen Transparente mit Slogans wie "Nazis raus", "Refugees welcome" sowie Europa- und Antifa-Flaggen.