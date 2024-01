Steinmeier kritisiert Bundesregierung ungewöhnlich harsch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt sich besorgt über den stärker werdenden Rechtspopulismus in Deutschland.

Das Ansehen der Ampel-Koalition erreicht im neuen Jahr neue Tiefpunkte. Auch mit der Arbeit des Bundeskanzlers sind mehr als zwei Drittel der Deutschen unzufrieden. 12.01.2024 | 3:02 min

Sorge um Rechtspopulismus in Deutschland

Der Bundespräsident reagierte damit auf Umfragen, nach denen das Vertrauen der Bürger in die Regierung so niedrig wie noch nie ist. Er zeigte sich besorgt über den stärker werdenden Rechtspopulismus in Deutschland und rief die Bürgerinnen und Bürger zu einer verantwortungsbewussten Stimmabgabe bei den bevorstehenden Wahlen auf.