Bauernproteste: Aktuelle News zur Aktionswoche im Liveticker

Zum Auftakt ihrer bundesweiten Protestwoche haben sich zahlreiche Landwirte vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammelt. Dutzende Traktoren trafen dort bereits im Laufe des gestrigen Abends ein, um an der für heute geplanten Kundgebung vor dem Wahrzeichen der Hauptstadt teilzunehmen. Auch erste Blockadeaktionen gab es am Abend. In Sachsen versperrten mehrere Traktorfahrer Berichten zufolge nahe Görlitz die Auffahrt zur A4. Im niedersächsischen Lingen blockierten dutzende Landwirte mit ihren Traktoren die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager. Am späten Abend zogen die Demonstranten sich nach Polizeiangaben wieder zurück.