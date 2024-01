Welche Branchen protestieren mit den Bauern gegen Ampel?

Viele Menschen haben sich mit den Bauern solidarisiert, erklärt Reporter Carsten Behrendt. Aus den Bauerndemos wurde ein Protest "gegen die Ampel-Regierung", so Behrendt weiter. 15.01.2024 | 1:01 min

Nicht nur die Landwirte protestieren aktuell gegen die Pläne der Ampel-Regierung - auch Gastronomen, Spediteure und viele Handwerker lehnen sich gegen die Maßnahmen auf und beteiligen sich an den Aktionen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft erklärte an diesem Montag: "Der Mittelstand steht solidarisch zusammen, die Landwirte sind auch Mittelstand."

Die Bauern hätten es geschafft, dass sich andere mit ihnen solidarisiert haben, sagt dazu ZDF-Reporter Carsten Behrendt in Berlin. "Wir sehen hier auch ganz viele Lkw-Zugmaschinen, auch viele Handwerksbetriebe, die gekommen sind." Aus dem Protest unter anderem gegen die Kürzungen der Subventionen beim Agrardiesel habe sich ein allgemeiner Protest gegen die Ampel entwickelt.

Wer beteiligt sich am Protest? Ein Überblick.

Spediteure und Lkw-Fahrer

Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) beteiligt sich mit Spediteuren und Lkw-Fahrern an den Protesten und wendet sich gegen eine doppelte CO2-Bepreisung bei Maut plus Diesel.

BGL-Präsident Dirk Engelhardt vergangene Woche im ZDF-"Morgenmagazin" - das ganze Interview. 11.01.2024 | 5:28 min

Fischer

Auch die Fischer an der Nordseeküste demonstrierten bereits oder schlossen sich den Protesten der Bauern an. "Die Fischerei hat den Wegfall des Agrardiesel und der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abgelehnt." Gleiches gelte für die Mauterhöhung, teilte der Branchenverband der Kutter- und Küstenfischer mit.

Nach der Kundgebung zum Ende der Bauernproteste in Berlin treffen sich heute die Bäuerinnen und Bauern mit den Regierungs-Fraktionen um über die geplanten Kürzungen zu verhandeln. 15.01.2024 | 1:29 min

Gastronomen

"Gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband setzen wir uns dafür ein, dass regional erzeugte Lebensmittel wie auch das Essen in der Gastronomie bezahlbar bleiben müssen", erklärte Dehoga-Präsident Guido Zöllick.

Die Bauernproteste sind auch massive Kritik an der Ampel. Selbst der Bundespräsident kritisiert, die Koalition kommuniziere ihre Politik schlecht. 14.01.2024 | 4:03 min

Handwerker

Auch Handwerksbetriebe stehen nach Darstellung des Branchenverbandes in Brandenburg hinter den Protesten der Landwirte. Die Handwerkskammern kritisierten vergangene Woche das Agieren der Ampel-Koalition.

"Handwerk und Mittelstand verdienen mehr Wertschätzung und Unterstützung. Durch das Hin und Her der Politik in den vergangenen Wochen und Monaten ist in unseren Betrieben die Zuversicht für die künftige Entwicklung verloren gegangen", sagte der Präsident des Brandenburgischen Handwerkskammertages, Robert Wüst.