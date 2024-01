Wie schlecht geht es den Bauern wirklich?

Bauerndemo in der Cottbuser Innenstadt: Wie gerechtfertigt ist der Protest?

In ganz Deutschland blockieren Bauern Straßen und Städte . Ihre Forderung: Die Bundesregierung soll die schrittweise Streichung der Subventionen für Agrar-Diesel komplett zurücknehmen. Es gehe um "die Zukunft unserer Bauernfamilien", erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Doch wären Bauernhöfe durch die wegfallende Subvention tatsächlich in ihrer Existenz bedroht? Inwieweit fallen die Gelder für Agrardiesel überhaupt ins Gewicht - und wen würde es am härtesten treffen? ZDFheute beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Bauern gibt es in Deutschland?

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland nimmt seit Jahrzehnten ab. Aktuelle gibt es noch rund eine Viertel Million Höfe - während es noch im Jahr 2010 etwa 300.000 waren. Zwar gibt es insgesamt immer weniger Bauernhöfe - dafür gibt es heute aber mehr Großbetriebe.

Wie ist die wirtschaftliche Lage der Bauern aktuell?

In den vergangenen zwei Jahren konnten deutsche Landwirte insgesamt Gewinne auf Rekordniveau erzielen. Im Wirtschaftsjahr 2022/23 stieg der durchschnittliche Gewinn der Betriebe auf 115.400 Euro - so viel wie nie zuvor und ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.