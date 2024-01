Proteste: Regierung warnt vor Unterwanderung durch Rechte

Die Bundesregierung warnt, der Protest der Bauern werde von Rechten unterwandert. Minister Habeck kritisiert das Zeigen völkischer Symbole. In Berlin ist auch ein Galgen zu sehen.

Bei den Bauernprotesten in Berlin ist unter anderem ein Plakat mit einem Galgen zu sehen. Quelle: ZDF / Scholl

Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien. Extremistische Gruppen formieren sich, völkisch nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Robert Habeck, Grüne

Habeck, der vor wenigen Tagen von Demonstranten am Verlassen einer Fähre gehindert worden war, ruft in dem Video auch zum Schutz der Demokratie auf. Er kritisiert, dass in den vergangenen Jahren "etwas ins Rutschen geraten" sei. Legitimer demokratischer Protest sowie die freie Meinungsäußerung würden dadurch entgrenzt.

Bereits vor einigen Wochen hatte Habeck ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Seinerzeit hatte der Grüne jegliche Form von Antisemitismus kritisiert.

Die Wut über die Kürzung von Agrarsubventionen kocht hoch: Zahlreiche Landwirte hindern Bundeswirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Nordsee-Fähre. Die Aktion erntet Kritik. 05.01.2024 | 2:50 min

Faeser warnt vor Rechtsextremen

Ähnlich sieht es auch Innenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Polikerin sagt, laut Sicherheitsbehörden müsse davon ausgegangen werden,

... dass Rechtsextremisten und andere Demokratiefeinde versuchen, die Proteste zu unterwandern. Nancy Faeser, SPD

Faeser lässt am Montag über einen Sprecher ausrichten, in sozialen Netzwerken wie X, ehemals Twitter, oder Telegram gebe es zum Beispiel Aufrufe zu einem Generalstreik.

Völlig neu sei die Entwicklung nicht. Auch schon im Rahmen von Corona -Protesten habe es Menschen gegeben, die den Staat angreifen und Politiker diffamieren würden. Den Versuch, sich Wut zu eigen zu machen, gebe es nun auch bei den Protesten der Bauern.

Schleichfahrten, Autobahnblockaden und Kolonnen: Auf deutschen Straßen haben heute Morgen die Bauern ihre Protestaktionen gestartet. 08.01.2024 | 4:46 min

Freie Sachsen in Dresden, Galgen in Berlin

In Dresden haben an den Protesten der Bauern auch die rechtsextremen "Freie Sachsen" teilgenommen. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen auch eine bei Rechtsextremen beliebte Reichsflagge. Ein rechter Protestzug hat laut Beobachtern auch eine Polizeikette durchbrochen.

In Berlin ist auf einem Plakat an einem Traktor ein Galgen zu sehen, an dem ein stilisiertes Strichmännchen aufgehängt ist. Neben einer Faust, die den Mittelfinger zeigt, steht der Satz:

Wer's Land verkauft und Bauern fängt. Ist es wert, dass er am Galgen hängt. Plakat in Berlin

Die Sorgen der Bauern : Ist die Landwirtschaft in der Krise? Die Bauern treibt bei ihren Protesten auch die Zukunftsangst. Klimawandel, Auflagen, Weltmarkt - im Treckerkonvoi fährt alles mit. von Peter Kunz

Forscher kritisiert Bauernproteste

In Berlin sind ebenso wie in Cottbus auch Fahnen der AfD zu sehen. Zwar habe sich der Bauernverband von rechten und anderen radikalen Gruppen distanziert, berichtet ZDF-Reporterin Julia Klaus. "Doch so richtig scheint das nicht zu funktionieren", so ihr Fazit.

