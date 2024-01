Bauern-Aktion gegen Habeck: Demokratie zwischen Wut und Scham

Zorn über Agrardiesel-Pläne

Nach massiven Bauernprotesten rudert die Bundesregierung zurück: Teile der Subventionskürzungen kommen doch nicht, wie geplant. Dem Bauernverband reicht das nicht. 04.01.2024 | 2:45 min

Wirtschaftsminister Habeck hatte aus dem Urlaub über Instagram verlauten lassen, es sei eine Lösung gefunden, die den Landwirten helfe. "Das ist ein guter und fairer Weg." Das sahen die Demonstranten am Fähranleger anders. 30 Polizisten hinderten sie daran, die Fähre in Beschlag zu nehmen, auch Pfefferspray kam zum Einsatz.

Und das in Habecks Heimat. Ausgerechnet in Schleswig-Holstein, wo Robert Habeck aufgewachsen ist und heute noch lebt. Wo er lange Landwirtschaftsminister und mit einer guten Bilanz Richtung Hauptstadt weitergezogen war. Ausgerechnet hier, wo es immer heißt, Schleswig-Holstein habe keine Ränder, weil die AfD 2022 aus dem Landtag flog. Und ausgerechnet Robert Habeck, der im politischen Berlin von vielen als politisches Kommunikationstalent charakterisiert wird.

Landwirte lehnen Gesprächsangebot ab

Eigentlich waren im neuen Bundeshaushalt Subventionskürzungen für die Landwirtschaft vorgesehen, nun hat sich die Ampel umentschieden. Diana Zimmermann berichtet, weshalb. 04.01.2024 | 1:30 min

Bundesregierung: "Verrohung der politischen Sitten"

Die Ampel macht eine Kehrtwende: Nach den heftigen Protesten vieler Landwirte bleiben einige Steuer-Subventionen - zum Beispiel für Agrardiesel und Fahrzeuge - erhalten. 04.01.2024 | 1:39 min

Die Wut sitzt mittlerweile überall

Die Bilder vom Fähranleger setzen viele Fragen frei: Wie ist es um die politische Kultur in dieser Republik bestellt? Wie umgehen mit Hass und Hetze? Und: Wer will eigentlich noch solche Jobs machen?

Das Beispiel Schüttsiel zeigt der Bundesregierung auch deutlich, was von dem Hin und Her ihrer Entscheidungen, ihrer Kommunikation und ihrem Personal gehalten wird: Was den einen Scham, ist des anderen Wut. Und diese Wut sitzt mittlerweile überall. Auch im sonst so beschaulich charakterisierten Norden.