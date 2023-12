Ampel ringt um Spar-Haushalt: Bauern auf den Barrikaden

Da steht er, gute anderthalb Stunden lang auf der Bühne vor den wütenden Bauern . Mit nahezu dem gleichen wächsernen Gesichtsausdruck, der kaum erkennen lässt, wie es in ihm aussieht. Bundeswirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hört sich anderthalb Stunden den Protest tausender Bauern vor dem Brandenburger Tor an. Und der ist nicht nur laut. Sondern sticht in die Achillesferse der Bundesregierung.

Demonstriende fordern Neuwahlen

Ärger nach den beschlossenen Sparplänen der Bundesregierung: Die Automobilbranche kritisiert den Stopp der E-Auto-Förderung und die Bauern protestieren gegen Subventionskürzungen. 18.12.2023 | 1:54 min

Für Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, ist die Sache eindeutig: Die Bundesregierung müsse die Kürzungen wieder zurücknehmen. Sie seien eine "Kampfansage" an die Agrarwirtschaft. FDP-Finanzminister Christian Lindner wirft er "Wortbruch" vor. Dieser habe versprochen, die Steuern nicht zu erhöhen. Doch nun geschehe für die Bauern genau das. Nehme die Regierung die Pläne nicht zurück, so Rukwied, sollen die Proteste ab Januar noch mal anziehen:

Am Morgen demonstrierten tausende Landwirte in Berlin gegen die von der Bundesregierung geplante Streichung der Agrar-diesel-Subvention und das Ende der KFZ-Steuerbefreiung. 18.12.2023 | 4:05 min

Ein Kompromiss - und keiner will es mehr gewesen sein

Kein Agrardiesel , keine Zuschüsse für Elektroautos , steigende Energiepreise durch höheren CO2-Preis - die Ampel-Regierung hatte tagelang verhandelt, wie das 17 Milliarden-Loch seit dem Karlsruher Haushaltsurteil gestopft werden kann. Doch inzwischen will es keiner mehr so richtig gewesen sein. Özdemir selbst sagt, es sei falsch, die Bauern doppelt zu belasten, weil die Branche damit unverhältnismäßig stark belastet werde.

Glaubt man den Ankündigungen, kämpft Regierungsmitglied Özdemir nicht allein gegen die eigene Regierung. Die FDP-Bundestagsfraktion will ihr Veto einlegen, auch andere in SPD und bei den Grünen wollen an das Thema noch einmal ran. Wie überhaupt von allen Seiten an dem Kürzungsplan herumkritisiert wird.