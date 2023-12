Baubranche in der Krise: Auf Regierung ist kein Verlass

Ein höherer CO2-Preis, schneller raus aus der E-Auto-Förderung, dafür weiter Mittel für die Bahn und die Senkung der Stromsteuer - wie die Ampel ihr Haushaltsloch stopfen will. 13.12.2023 | 1:59 min

Wir sehen die Baugenehmigungszahlen , und wir sehen vor allem, was noch viel schlimmer ist, die Projekt-Starts. Die sind deutlich zurückgegangen, 50 bis 60 Prozent weniger als eigentlich erwartet. Und das kommt jetzt auch im Baugewerbe an.

Seit Jahren fehlt in Deutschland bezahlbarer Wohnraum. Als Lösung wollte die Bundesregierung 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Doch das Ziel rückt in immer weitere Ferne. 29.11.2023 | 1:35 min

Zunächst einmal wünschen wir uns eine deutlich bessere Kommunikation. Vor drei Wochen hat die Ministerin gesagt: Macht euch keine Sorgen, es ist genug Geld für das Förderprogramm da. Und am 14. Dezember, um 8 Uhr, verkündet die KfW: Das Geld ist alle. Das ist eine Kommunikation, die nicht funktioniert. Wir brauchen Verlässlichkeit - und wir brauchen Zuverlässigkeit in den Aussagen.

Auch die Baubranche kämpft mit mehreren Krisen und fordert ein Milliarden-Hilfspaket. Wie die Chancen dafür stehen, berichtet Frank Bethmann von der Frankfurter Börse. 22.11.2023 | 1:16 min

Die Baukrise spitzt sich dramatisch zu, der Wohnungsmarkt wird immer enger. 400.000 Wohnungen wollte die Ampel pro Jahr bauen. Doch das Ziel wurde weit verfehlt. Und nun? 30.09.2023 | 12:10 min

Salewski: Man könnte sagen: Gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Das wäre jetzt etwas flapsig, aber tatsächlich ist es so, dass wir sehenden Auges in eine Katastrophe laufen. Sie hat sicherlich mehrere Ursachen, die liegen nicht hauptsächlich in der Bundespolitik, aber vielleicht auch ein Stück weit daran, wie Politik auf die Krise reagiert hat.