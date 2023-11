Burkhard Jung: Städtetag begrüßt Wohnungsbau-Maßnahmen

Städtetag-Vizepräsident Burkhard Jung fordert, schneller sozialen und günstigen Wohnraum zu schaffen. 25.09.2023 | 4:20 min

Obwohl zwei große Verbände heute nicht am Wohnungsbaugipfel des Kanzleramts teilnehmen, bleibt der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, zuversichtlich. "Die 14 Punkte, die wir heute Morgen präsentiert bekommen haben, gehen absolut in die richtige Richtung", sagt der Oberbürgermeister von Leipzig nach ersten Vorgesprächen. "Wir müssen die Bremse lösen, wir müssen wieder bauen, wir müssen sozialen, günstigen und schneller Wohnraum schaffen", appelliert er im ZDF-Mittagsmagazin.

14-Punkte-Papier zur Schaffung von mehr Wohnraum

Wesentliche Punkte, die auf dem Wohnungsbaugipfel besprochen werden sollen, seien Abschreibungsmöglichkeiten für Bauträger, Investitionszuschüsse für Sozialwohnungen sowie schnellere Digitalisierung. "Und was ich besonders interessant finde, ist ein sogenanntes serielles Baumodell E", zählt Jung auf. "Eine einfache, schnelle Möglichkeit serielles, modulhaftes Bauen zu ermöglichen. Nach festen Standards, die uns in den Baupreisen entgegen kommen."

Dass Energiestandards erst mal nicht verschärft werden sollen, sieht Jung als "richtiges Zeichen". Man müsse natürlich Menschen belohnen, auf schnellem Weg Energiestandards umzusetzen, jedoch solle man dies nicht vorgeben. "Fördern und Fordern ist an dieser Stelle der richtige Weg und bringt uns etwas Luft", meint Jung.

Der Wohnungsbau-Gipfel im Kanzleramt - darum geht es. 25.09.2023 | 1:37 min

Jung: Angepasste Lärmrichtlinie wird Städten helfen

Inwiefern die geplanten Maßnahmen den Mangel an Wohnraum ausgleichen werden, kann Burkhard Jung als Oberbürgermeister von Leipzig nicht genau abschätzen. Vor allem die Überarbeitung der Lärmrichtlinie würde seiner Stadt aber sehr weiterhelfen, so Jung. Dadurch könne man gewerbliche Nutzung und Mischnutzung besser vereinen. "Das wird uns richtig helfen vor Ort in verdichteten Ballungsräumen", sagt er.