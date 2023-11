Krisentreffen: Wie viel "Wumms" verspricht der Baugipfel?

Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland mindestens 700.000 Wohnungen. Die Ampel hatte angekündigt, pro Jahr 400.000 Wohnungen bauen zu wollen - geschafft hat sie es nicht. 24.09.2023 | 4:13 min

Die Ampel hatte sich das Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen - bisher hat sie das nicht erreicht. Beim Baugipfel in Berlin werden nun Forderungen diskutiert. 25.09.2023 | 1:52 min

Warum kommt Deutschland beim Wohnungsbau nicht voran?

Das Grundproblem ist bekannt: Schon seit Jahren fehlt in Deutschland Wohnraum, vor allem in den Ballungsgebieten. Die Preise schossen wegen des geringen Angebots sowohl auf dem Miet- als auch auf dem Kaufmarkt in die Höhe. Die Ampel-Regierung hat sich deshalb vorgenommen, für 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu sorgen.

Angepeilt hatte die Bundesregierung den Bau von 400.000 Wohnungen - geworden sind es im vergangenen Jahr allerdings nur gut 295.000. Ökonomen und Verbände zeigen sich besorgt. 23.05.2023 | 1:38 min

Wie haben sich Mieten und Kaufpreise zuletzt entwickelt?

In den Metropolen gibt es schon länger kaum noch preiswerte Mietwohnungen. Zuletzt stiegen die Angebotsmieten in kleineren Städten prozentual jedoch noch stärker an. Am deutlichsten war das im vergangenen Jahr in Delmenhorst in Niedersachsen mit einem Plus von 13,2 Prozent.