"Alles, was jetzt nicht finanziell auf den Weg gebracht wird, wird später doppelt so teuer", sagte Gewerkschaftschef Feiger. Der Staat müsse daher jetzt Mittel zur Verfügung stellen. Etwa brauche es ein Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro, "um genügend Sozialwohnungen bis zum Jahr 2025 zu bauen". Weitere 22 Milliarden Euro seien noch in dieser Legislaturperiode notwendig, so Feiger, "um auch Wohnungen zu erstellen, die für Menschen mit mittleren Einkommen bezahlbar sind".