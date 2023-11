Lärmbelastung: Wie eine laute Umgebung uns krank machen kann

Wie viel Lärm ist zu viel? Welche Auswirkungen hat die Lärmbelästigung durch den niemals ruhenden Verkehr auf uns? Der Kardiologe Thomas Münzel im Gespräch. 26.04.2023 | 5:50 min

Wer in der Nähe eines Flughafens lebt, leidet häufig unter dem Fluglärm. Lärm wird dabei subjektiv verschieden wahrgenommen - und er kann sogar krank machen. Das sagt Prof. Dr. Thomas Münzel, Kardiologe an der Universität Mainz, in NANO.

Wenn es darum geht "was nervt am meisten?", da ist relativ klar, dass der Fluglärm mehr nervt. Tagsüber hören wir sozusagen ohnehin schon ein Dauerrauschen. Was ist denn, wenn nachts der Lärmpegel nicht runtergeht? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben in der Lärmwirkungsforschung an der Uni Mainz noch verschiedene Aspekte untersucht: Was ist, wenn Mäuse am Tag oder in der Nacht Lärm exponiert werden? Da haben wir gesehen: