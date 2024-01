Nach Bauern-Protesten: Ampel will Kürzungen zurücknehmen

Die Stimmung ist aufgeheizt. In Berlin machen Bauern mobil gegen das Aus für die Agrardiesel-Vergünstigung. Sie protestieren unter dem Motto "Zu viel ist zu viel". 18.12.2023 | 2:32 min

Subvention für Diesel sinkt schrittweise

Bauernverband hält an Protestwoche fest

An den Protesten will der Bauernverband aber festhalten. Die Landwirte fordern die komplette Rücknahme der Kürzungspläne. Es müssten beide "vom Tisch", so Verbandspräsident Joachim Ruckwied. "An unserer Aktionswoche halten wir fest", so Ruckwied auf X (vormals Twitter).