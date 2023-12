Bauern machen gegen Sparpläne mobil - Aufruf zu Aktionswoche

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Die Aktionswoche solle am 8. Januar beginnen und mit einer Großdemonstration am 15. Januar in Berlin gipfeln.

Kein Aufruf zu Blockaden

Erst am Montag kam es zu Protesten in Berlin. Zu der Kundgebung wurden etwa 3.000 Personen bei der Polizei angemeldet. Auch viele Traktoren rollten in die Hauptstadt ein und behinderten so teilweise den Verkehr. Bei der Ankündigung für die Aktionswoche rief der Verband nun dazu auf, von "sinnlosen Blockaden" abzusehen.