Özdemir zu Kürzungen in Landwirtschaft: "Haben überzogen"

Viele Landwirte fühlen sich durch die Streichliste der Ampelregierung vor den Kopf gestoßen. Landwirtschaftsminister Özdemir will sich für eine Anpassung einsetzen. 18.12.2023 | 4:17 min

... dazu, dass die Kürzungen eventuell doch nicht durchgesetzt werden

"Es ist nicht ganz einfach, kurzfristig 17 Milliarden Euro zu mobilisieren", nahm Özdemir die Regierung in Schutz. Er habe gute Argumente - die anderen Ressorts allerdings auch. Die Landwirtschaftsbranche wisse, welche Veränderungen in nächster Zeit anstünden und habe in den zwei Jahren, in denen er Minister ist, "gut mitgemacht, gut begleitet, war sehr fair".