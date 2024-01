Bauernproteste: Was ist rechtlich erlaubt und was nicht?

Eine Versammlung verliert nicht automatisch ihren Schutz, wenn Unbeteiligte einfach in ihrem Tagesablauf beeinträchtigt werden. So hat anlässlich des aktuellen Protests das Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg in einer Eilentscheidung die geplanten Blockaden der Autobahnauffahrten grundsätzlich erlaubt, sofern Rettungsgassen gewährleistet werden.