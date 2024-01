Mehrwertsteuer: Restaurants erhöhen die Preise

Seit Neujahr gilt in der Gastronomie wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 statt 7 Prozent. Viele Wirte kritisieren die Maßnahme und befürchten das Ende ihrer Betriebe. 05.01.2024 | 1:15 min

Seit dem 1. Januar gilt für Speisen in Restaurants und Cafés wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent - die Betriebe haben darauf bereits größtenteils mit Preiserhöhungen reagiert.

Drei Viertel der Betriebe hätten die Preise gleich zum Jahreswechsel angepasst, erklärte der Branchenverband Dehoga am Freitag unter Verweis auf eine Umfrage unter seinen Mitgliedern. Weitere Unternehmen planen demnach derzeit Preiserhöhungen. Nur drei Prozent wollen es bei den aktuellen Preisen belassen.

In der Pandemie wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt. Jetzt liegt sie wieder bei 19 Prozent - eine Gefahr für die Branche.

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Die Bundesregierung hatte auch vor dem Hintergrund der Haushaltskrise eine Rückkehr zum ursprünglichen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie beschlossen. Der reduzierte Satz von sieben Prozent war zunächst wegen der Corona-Pandemie eingeführt und mit Russlands Angriff auf die Ukraine fortgesetzt worden.

Dehoga-Präsident: 19 Prozent Mehrwertsteuer "absurd"

"Im Fokus steht, wirtschaftlich zu arbeiten und wettbewerbsfähig zu bleiben." 33,3 Prozent rechnen in diesem Jahr mit einem Abrutschen in die Verlustzone, wie aus der Umfrage unter 2.900 gastgewerblichen Betrieben weiter hervorgeht. Demnach gehen nur 33,0 Prozent davon aus, sich am Markt behaupten zu können. 33,7 Prozent wagen keine Prognose.