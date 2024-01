Nach Geheimtreffen: Rücktritt beim Verein Deutsche Sprache

Der 1997 gegründete Verein Deutsche Sprache (VDS) mit Sitz in Dortmund versteht sich als Sprachverein mit dem Ziel, das Deutsche als eigenständige Kultursprache zu fördern. Der umstrittene Verein lehnt das Gendern ab und spricht von einer "Ideologie".



Er kürt seit 1997 den "Sprachpanscher des Jahres". Die Initiative wendet sich gegen "das unnötige Verdrängen deutscher Begriffe durch Importe aus dem angelsächsischen Ausland". Bahn, Telekom, Evangelische Kirche und Deutscher Fußballbund haben die Negativ-Auszeichnung erhalten - meist wegen der Verwendung von Anglizismen, aber auch wegen der Verwendung von Gender-Sprache.



Besonders gern legt sich Vereinsmitbegründer Walter Krämer, bis 2018 Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund, mit dem Duden an. Wegen der Aufnahme von Vokabeln wie downloaden oder upgraden, Jobhopping, Moonboots und Sunblocker hat er die Redaktion schon als "große Hure" abgekanzelt. 2021 trat Krämer wegen der Verwendung von Gender-Sprache aus der katholischen Kirche aus.



