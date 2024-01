Deutschlandweit: Zehntausende protestieren gegen Rechts

Zahlreiche Menschen nehmen in Darmstadt an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus und die AfD teil.

Deutschlandweit sind am Dienstag Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Rund 17.000 Demonstrierende waren es nach Angaben der Polizei allein im hessischen Darmstadt. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend.

Protest steht unter dem Motto "für Rechtsstaat und Demokratie"

Hunderttausende gehen gegen die AfD auf die Straße, heute streicht das Bundesverfassungsgericht der NPD staatliche Zuschüsse – eine Blaupause für die AfD? 23.01.2024 | 37:49 min

Kundgebungen in mehreren deutschen Städten

Rund 5.000 Menschen wurden am frühen Abend bei einer Kundgebung in Heilbronn gezählt, es habe aber noch Zulauf gegeben, sagte ein Polizeisprecher. In Rottenburg gingen nach Angaben der Polizei rund 4.000 Menschen auf die Straße.