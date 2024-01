Urteil zu NPD-Finanzierung: Signalwirkung für AfD-Verfahren?

Das Urteil platzt mitten in die Debatte um den Umgang mit der AfD und wirft die Frage auf, ob auch in diesem Fall ein Finanzierungsausschluss möglich wäre. Denn die AfD ist derzeit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Teile der Partei gelten gar als "gesichert rechtsextrem". Doch die in dem heutigen Urteil aufgestellten Grundsätze lassen sich nicht automatisch übertragen.