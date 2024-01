Essen will geplanten AfD-Parteitag in Messehalle verhindern

Thomas Kufen ( CDU ) ist richtig sauer. Der Oberbürgermeister der Stadt Essen will nicht. Er will nicht, dass seine Heimatstadt - mitten im Ruhrgebiet gelegen und mit rund 590.000 Einwohnern eine der größten hier - genau während der Heim-Fußball-Europameisterschaft rund 600 Delegierte der AfD aus ganz Deutschland zum Bundesparteitag auf dem Messegelände aufnehmen muss. Die wollen dort ihr Ergebnis der Europawahl diskutieren und vermutlich auch feiern.

Die Verträge sind schon geschlossen, die Messegesellschaft verweist auf die sogenannte "Kontrahierungspflicht", also die Verpflichtung, die Grugahalle als Tagungsort freizugeben, weil auch andere Parteien wie etwa CDU und SPD hier bei vergleichbaren Veranstaltungen in den vergangenen Jahren zu Gast waren.

Protest gegen AfD-Treffen in Essen

Der Oberbürgermeister hat gerade vor einer Woche eine Demo in Essen gegen das Geheimtreffen hochrangiger AfD-Funktionäre mit Neonazis in Potsdam erlebt. 300 waren angemeldet, 7.000 Menschen kamen spontan zusammen. Angemeldet hatte die Demonstration das Essener Bündnis "Essen stellt sich quer".

Stadt und Messe suchen Kündigungsmöglichkeit

Einen solchen Rückzug und die "rechtlichen und operativen Rahmenbedingungen" des Vertrags, so bestätigte die Messe Essen, will deren Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Thomas Kufen am kommenden Freitag in einer Sondersitzung diskutieren.