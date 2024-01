Abschiebepläne der AfD: Zurück ins Folterregime von Assad

Der Brief an den syrischen Diktator stammt vom 11. Oktober 2018. Fünf AfD-Abgeordnete bitten Baschar al-Assad um eine persönliche Audienz, um die "geordnete Rückführung von Syrern" zu besprechen. Die AfD wolle "gegenseitig nützliche Beziehungen mit Russland und seinen Verbündeten", heißt es in dem Schreiben, das ZDF frontal vorliegt. Die Geflüchteten sollten zunächst nach Russland gebracht werden, um dort "für bestimmte Gewerbe qualifiziert zu werden, die in Syrien gebraucht würden", heißt es weiter im Brief der AfD-Politiker.