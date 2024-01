Haushalt im Bundestag: "Haben es uns nicht leicht gemacht"

Die Kritik der AfD geht in eine andere Richtung: Haushaltspolitiker Peter Boehringer warf der Ampel vor, dass die Schulden in Wahrheit dreifach höher seien, als es das Grundgesetz zulasse. Und damit sei auch dieser Haushalt schon wieder verfassungswidrig. Sollte er dennoch am Ende der Woche in Bundestag und Bundesrat durchgehen, will die AfD eine Verfassungsklage einreichen.