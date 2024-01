Europawahl: Strack-Zimmermann ist FDP-Spitzenkandidatin

Strack-Zimmermann führt FDP in die Europawahl

SPD und FDP stellen sich für die Europawahl im Juni auf. Barley wurde zur Spitzenkandidatin der SPD gekürt und Strack-Zimmermann galt als gesetzt für die Spitzenkandidatur der FDP. 28.01.2024 | 0:22 min

Marie-Agnes Strack-Zimmermann führt die FDP als Spitzenkandidatin in die Europawahl im Juni. Die Delegierten des FDP-Europaparteitags kürten die 65-jährige Bundestagsabgeordnete in Berlin mit 90 Prozent zur Spitzenkandidatin. Die Verteidigungsexpertin rief in ihrer Rede zu mehr Unterstützung für die Ukraine und zum Kampf gegen Populisten im Inland auf.

"Europa stand noch nie so unter Druck", sagte sie. "Dieses Friedensprojekt wurde noch nie so angegriffen." Europa dürfe bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen und müsse mehr in seine eigene Sicherheit investieren.

Wenn wir stark sind, werden wir nicht angegriffen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Das europäische Friedens- und Wohlstandsprojekt gehöre "geschützt und verteidigt". Auf lange Sicht müsse Europa auch eine eigene europäische Armee aufstellen.

FDP vor schwierigem Wahlkampf bei Europawahl

Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner hatte Strack-Zimmermann zum Auftakt des Parteitags als profilierte und streitbare Persönlichkeit bezeichnet, die gebraucht werde, um in Brüssel und Straßburg deutsche Interessen zu vertreten. Sie sei zudem eine "Kampfansage" an all diejenigen, die aus dem Freiheitsprojekt EU eine Bürokratiehochburg machen wollten, sagte er. Er nannte sie eine "Eurofighterin".

Die FDP muss den Europawahlkampf in einem schwierigen politischen Umfeld bestreiten. In aktuellen Umfragen erreicht die Partei schwache Werte. Die Koalition mit SPD und Grünen auf Bundesebene ist auch an Teilen der FDP-Basis unpopulär.

Bei ihrem jährlichen Dreikönigstag startete die FDP in ein schwieriges Wahljahr. 06.01.2024 | 1:48 min

Die Liberalen hoffen auf die Zugkraft der Spitzenkandidatin. Das Parteitagsmotto - "Streitbar in Europa" - ist auf die 65-Jährige zugeschnitten, die sich vor allem mit ihren Forderungen nach mehr Waffen und Munition für die Ukraine einen Namen gemacht hat. Strack-Zimmermann nimmt für sich in Anspruch, in der Politik Klartext zu reden und wurde so zu einer der bekanntesten Politikerinnen der FDP.

Strack-Zimmermann stellt sich gegen Scholz

Im Wahlkampf werde sie sich auch gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) positionieren, sagte Strack-Zimmermann am Rande des Parteitags dem Sender Welt TV:

Jetzt geht es darum, so viel FDP wie möglich nach Europa zu transportieren - und da kann ich nicht Rücksicht auf den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland nehmen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin

Deutschland dürfe nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie fordert die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew. 02.01.2024 | 0:49 min

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verwies Strack-Zimmermann auf anhaltende Differenzen mit Scholz. Hier fordert die FDP-Politikerin deutlich mehr Waffenlieferungen. "Wir haben da andere Ansichten, insofern ist es nicht mein Kanzler", sagte sie.