Europawahl 2024: Rechtspopulismus auf dem Vormarsch

Die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch, feiern Wahlerfolge: In Italien und in Ungarn stellen sie die Regierungschefs, in der Slowakei und in Finnland sitzen sie in der Regierung. In Schweden unterstützen sie sie. In den Niederlanden haben sie die Wahl gewonnen. Und in Österreich, Frankreich , und Deutschland haben sie hohe Umfragewerte.