Schweden

Schweden organisiert sich als Staatsform in einer parlamentarischen Monarchie. Daneben ist Schweden berühmt für seine beeindruckende Natur mit zahlreichen Seen - und daher ein beliebtes Urlaubsziel. Ebenfalls bekannt ist das Land durch die Nobelpreisvergabe: Jedes Jahr vergibt die Schwedische Akademie der Wissenschaft Nobelpreise an Forschungsprojekte. Und auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg sorgt in dem Land immer wieder für Aufsehen. Nachrichten und Hintergründe aus Schweden im Überblick.