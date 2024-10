Interpol-Chef: Staaten drohen gegen die Mafia zu verlieren

Tonnenweise stellen Ermittler Drogen wie Kokain sicher - am Preis und Angebot auf den Straßen Europas änderten jedoch auch Rekordfunde nichts, sagt Jürgen Stock. Der Interpol-Generalsekretär warnt vor organisierter Kriminalität.

Der scheidende Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock schlägt angesichts international operierender krimineller Organisationen Alarm. "Die Welt läuft Gefahr, den Kampf gegen die transnationale organisierte Kriminalität zu verlieren", sagte Stock in New York. Das Potenzial dieser Banden, sogar Industrieländer zu destabilisieren, zum Beispiel auch in Europa, habe beispiellose Ausmaße angenommen.