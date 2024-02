Fentanyl in Deutschland auf dem Vormarsch

Das zeigt sich besonders deutlich in den USA . Dort sterben jedes Jahr etwa 10.000 Menschen an einer Überdosis von Opioiden. Zuletzt dominierte Fentanyl die Opioidkrise in den USA und den illegalen Drogenmarkt.

In den USA verbreitet sich die gefährliche Droge Fentanyl immer weiter. 13.10.2022 | 12:24 min

Fentanyl breitet sich weltweit aus

Und auch in Europa warnen Suchtexperten vor einem möglichen Anstieg des Konsums, die Droge breite sich in Europa aus. In Estland gab es bereits eine Fentanylkrise. In Irland und Großbritannien kommt es in den letzten Monaten zu einem besorgniserregenden Anstieg von Überdosen durch synthetische Opioide.