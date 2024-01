Bandenkrieg in Ecuador: Drogen, Korruption und Entführung

Aufstände, Anschläge, Ausnahmezustand: Seit dem Gefängnisausbruch des Drogenbosses "Fito" wird das Pazifik-Land von beispielloser Gewalt erschüttert. 24.01.2024 | 6:06 min

In Ecuador herrscht Krieg. Eigentlich sind es sogar zwei: den einen führen die Drogenbanden gegeneinander und den anderen führt die Regierung gegen die Drogenbanden. Und eines der Schlachtfelder sind die hoffnungslos überfüllten Gefängnisse. Reihe um Reihe menschlicher Leiber, meist junge Männer, entkleidet bis auf die Unterwäsche, Gesichter auf hartem Gefängnisbeton - das sind die Bilder, die uns täglich aus dem südamerikanischen Land erreichen.

Choneros und Los Lobos - Mehr als nur eine Drogenbande

In Ecuador sind kürzlich mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder krimineller Banden festgenommen worden. Fünf seien getötet worden, zahlreiche Waffen sichergestellt und Geiseln befreit worden. 11.01.2024 | 0:20 min

Das Gefängnis als Hotspot für Drogenhandel

Wer beispielsweise im berüchtigten Gefängnis von Guayaquil, Penitenciaría del Litoral, regiert, kann man sogar bei Wikipedia nachlesen: Die Choneros kontrollieren die Pavillions 3, 5, 6, 7 und 12, die Latin Kings 1, 4 und 11, die Tiguerones die Nummer 8 und Los Lobos die Nummer 9. Die Anstalt war mal für 5.000 gedacht, heute sitzen hier mehr als 10.000 Häftlinge ihre Strafe ab. Und wehe dem, der sich in der Pavilliontür irrt.

Wegen der chaotischen Zustände in Gefängnissen hat Präsident Noboa den Ausnahmezustand verhängt. 09.01.2024 | 0:19 min

Die Lage um den Bandenkrieg spitzt sich zu

Revolten, Geiselnahmen, Morde und Korruption gehören zum Alltag. So gut geölt läuft das Häftlingsleben, dass alles aus den Fugen geriet, als José Adolfo Macias Villamar, besser bekannt als Fito und als Boss der Choneros, Anfang Januar in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden sollte. Als er, wohl von korrupten Justizbeamten, einen Tipp bekam, brach er aus. Und damit begann das neueste blutige Kapitel im Bandenkrieg, der das einst eher ruhige Land erschüttert.

Über 8.000 Todesopfer hat der Narco-Krieg 2023 gefordert und Ecuador an die Spitze der südamerikanischen Verbrechenscharts katapultiert. Mit Notstandsdekret, Ausgangssperren, Massenverhaftungen und Armeeeinsätzen in Gefängnissen will die Regierung den Drogenterror beenden. Aber das hat auch Folgen für die Wirtschaft, vor allem den Tourismus, auf den Ecuador große Hoffnungen setzte.