Anschlag auf Politiker: Ecuador auf Weg zum "failed state"

Nach der Ermordung eines Präsidentschaftskandidaten in Ecuador sind sechs Verdächtige aus Kolumbien festgenommen worden. Die Wahl am 20. August soll trotz des Attentats stattfinden. 11.08.2023 | 0:22 min

Fernando Villavicencio versucht sich nach einem Wahlkampfauftritt in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito durch ein Spalier zu seinem Auto durchzukämpfen. Aus dem Hintergrund sind "Fernando, Fernando"-Rufe zu hören.

Als der Präsidentschaftskandidat der Mitte-Bewegung "Construye" im Auto Platz nimmt, fallen zahlreiche Schüsse. Helfer bringen den in den Kopf getroffenen Politiker in die nahegelegene "Clinica de la Mujer", doch die Ärzte können nur noch seinen Tod feststellen

In Ecuador ist anderthalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl einer der Spitzenkandidaten erschossen worden. Der 59-jährige Fernando Villavicencio galt als Stimme gegen Korruption. 10.08.2023 | 0:25 min

Das Attentat wirft ein Schlaglicht auf die dramatische Situation in der südamerikanischen Andennation, die von Gewalt und Kriminalität erschüttert wird. Der amtierende Präsident Guillermo Lasso sprach am Donnerstag von einem "politischen Verbrechen".

Massaker in Gefängnissen Ecuadors

Im Land tobt ein Machtkampf zwischen verschiedenen Banden um die Vorherrschaft in der Organisierten Kriminalität.

Hinweise, dass die Lage im Land eskaliert ist, gaben zuletzt zahlreiche Massaker und Bandenkämpfe in den ecuadorianischen Gefängnissen. Dabei kamen in den vergangenen Jahren mehrere Hundert Menschen ums Leben. Villavicencio erklärte, das alles sei ohne Duldung der Politik nicht denkbar.

Attentate auf ecuadorianische Politiker und Aktivisten

Erst vor drei Wochen hatte ein Attentat auf den Bürgermeister von Manta , Agustin Anibal Intriago Quijano, an der Pazifikküste Ecuadors für Entsetzen gesorgt. Unbekannte erschossen den Politiker bei einem Besuch im Stadtviertel "15 September". Anschläge und Drohungen begleiten seit Monaten den Wahlkampf im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 20. August.

In den höchstgelegenen Goldminen riskieren Bergleute in Ecuador Leib und Leben. 19.07.2023 | 42:56 min

In dieser Woche erschütterte ein weiterer Mord die ecuadorianische Öffentlichkeit. Die schwangere Influencerin Nicol Montenegro (22), die sich der Erstellung von Inhalten widmete, die junge Menschen vom Drogenkonsum abbringen sollte, wurde in Yaguachi in der Provinz Guayas ermordet. Ihre Leiche wies mehrere Kopfschüsse auf, die Täter hatten offenbar vergeblich versucht, die junge Frau mit Benzin zu übergießen und anzuzünden.