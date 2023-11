Crystal Meth: Drogen im Irak "gefährlicher als Terrorismus"

Iraks Jugend fehlt die Perspektive. Nach Krieg und Wirtschaftskrisen entfliehen Jugendliche dem Alltag häufig mit Drogen. Das Geschäft mit der Sucht reicht weit in irakische Regierungskreise hinein. 06.09.2023 | 10:48 min

Die Klimaanlage röhrt auf Hochtouren in dem viel zu heißen Container-Büro des Pressesprechers der Drogenfahndung Bagdad. Herausgeputzt in einem für den Ort etwas überkandidelten Anzug weiß der irakische Kommissar Belal Sobhy nichts Gutes zu berichten:

Die Drogen sind heute gefährlicher als der Terrorismus und der IS. Denn den IS kann man sehen und bekämpfen aber die Drogen sind plötzlich da - völlig unsichtbar.

Wenn er von Drogen spricht, dann meint er vor allem Crystal Meth , also Methamphetamin, das größtenteils über die iranisch-irakische Grenze das Land flutet. Die irakische Regierung hat den Kampf gegen Drogen in diesen Tagen zur obersten Priorität erklärt. Doch auch, wenn die Festnahmen steigen - 16.800 seien es vergangenes Jahr gewesen, erzählt Kommissar Sobhy uns mit einem gewissen Stolz - gewonnen habe man diesen Krieg noch längst nicht.

40 Prozent der irakischen Bevölkerung konsumieren Drogen

Ich bezeichne das Leben im Irak als Leben in der Hölle.

Sucht für Frauen im Irak lebensgefährlich

Dass die beiden Männer abhängig waren, wissen die wenigsten in ihrem Umfeld: Sucht ist in der irakischen Gesellschaft geächtet - Abhängigkeit ist eines der Tabuthemen im Irak. Und für abhängige Frauen ist es lebensgefährlich, erzählt uns die 25-jährige Esra. Ihr Mann wurde vor drei Tagen verhaftet, er ist ein Dealer. Weil die junge Frau nicht wusste, wie sie an neuen Stoff kommen soll, entscheidet sie sich zum Entzug.