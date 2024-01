Ecuador: Mit TV-Attacke betrauter Staatsanwalt erschossen

Laut Polizei wurde César Suárez in der Hafenstadt Guayaquil in seinem Auto erschossen.

Während sich kriminelle Banden und staatliche Sicherheitskräfte in Ecuador heftige Kämpfe liefern, ist ein für die Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität zuständiger Staatsanwalt getötet worden.

César Suárez wurde in der Hafenstadt Guayaquil von Auftragsmördern in seinem Auto erschossen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Fotos zeigten das durch zahlreiche Kugeln durchschlagene Seitenfenster des weißen SUV.