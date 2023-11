Vor Stichwahl: Gewalt sickert in Ecuadors Gesellschaft ein

Die Drohungen kommen nur wenige Tage vor der Stichwahl zur Präsidentschaft in Ecuador an diesem Sonntag. Bei der Wahl tritt die linke Luisa González gegen den liberal-konservativen Daniel Noboa an. González wird dem Lager um den ehemaligen Staatspräsidenten Rafael Correa zugerechnet, Noboa ist der Sohn einer der reichsten Bananenunternehmer des Landes.