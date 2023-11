Kolumbien: Präsidentensohn löst politisches Erdbeben aus

Am Montag ist Gustavo Petro als erster linker Präsident des südamerikanischen Landes ein Jahr im Amt. Kernziel seiner Präsidentschaft ist der unter den Namen "Paz total" bekannte Versuch mit Verhandlungen mit allen illegalen bewaffneten Gruppen das südamerikanische Land zu befrieden.

Was Präsident Petro vorgeworfen wird

Vor wenigen Tagen wurde Nicolas Petro und sein Frau Day Vásquez wegen des Vorwurfes der Geldwäsche verhaftet . Am Donnerstag sagte der Sohn des Präsidenten bei einer Anhörung der Staatsanwaltschaft aus. Er täte dies ohne Druck und freiwillig, sagte Nicolas Petro.

Nach seinen Aussagen seien Gelder aus Kreisen der Drogenmafia und eines umstrittenen Unternehmers in die Wahlkampffinanzierung seines Vaters geflossen. Die Staatsanwaltschaft sei nun laut lokalen Medienberichten in der Lage nachzuweisen, dass "Gelder in den Wahlkampf geflossen sind, die offensichtlich die gesetzlich zulässigen Mindestgrenzen überschritten haben, und ein Teil dieser Gelder wurde den Wahlbehörden nicht gemeldet."