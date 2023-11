Politikermord in Ecuador: Verdächtige tot aufgefunden

Knapp zwei Monate nach dem Tod des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio und kurz vor der Stichwahl in Ecuador sind sieben Häftlinge, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen sollen, tot aufgefunden worden.

Ein Toter wurde in einem Gefängnis in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito gefunden, wie die Gefängnisverwaltung des südamerikanischen Landes am Samstag mitteilte.