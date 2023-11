Ecuador: Nach Präsidentenkandidat wieder Politiker getötet

Der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Villavicencio, der sich dem Kampf gegen die Korruption in dem südamerikanischen Land verschrieben hatte, war am Mittwoch nach einer Kundgebung in der Hauptstadt Quito bei helllichtem Tag erschossen worden. Er hatte als Journalist mögliche Korruptionsverbrechen des früheren Präsidenten Correa untersucht.