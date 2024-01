Gewalt in Ecuador: Bewaffnete stürmen Live-TV-Studio

Bewaffnete hatten sich Zugang zum Set eines Senders in Ecuador verschafft.

In Ecuador sind Bewaffnete während einer Live-Übertragung in die Räumlichkeiten eines Fernsehsenders eingedrungen.

Schüsse und Schreie auf Aufnahmen zu hören

"Wir sind auf Sendung, damit sie wissen, dass man nicht mit der Mafia spielt", sagte ein Mann in die Kamera. In den Aufnahmen waren außerdem Schüsse und Schreie von Menschen zu hören. Die vermummten Angreifer riefen, dass sie Bomben hätten. Bei dem Angriffsziel handelte sich um den staatlichen Fernsehsender TC Televisión in der Hafenstadt Guayaquil.