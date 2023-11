Gewalt und Drogen - die Misere von Marseille

Schon über 40 Tote seit Anfang des Jahres in Zusammenhang mit Drogenkriminalität. So viele gab es noch nie in Marseille, erzählt Sylvain Souvestre. Der Bezirksbürgermeister spricht von einem blutigen Bandenkrieg und fordert, dass der Staat härter durchgreifen müsse: "Heute haben wir auch ein Respektproblem gegenüber der staatlichen Autorität."