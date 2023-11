Ecuador: 35-jähriger Noboa gewinnt Präsidentschaftswahl

In Ecuador hat der mitte-rechts-gerichtete Daniel Noboa die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Das Land kämpft mit einer Gewaltwelle und steigendem Einfluss von Banden. 16.10.2023 | 0:20 min

Daniel Noboa hat die Stichwahl in Ecuador gewonnen und wird jüngster Präsident in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Das bestätigte die Chefin der Wahlbehörde CNE, Diana Atamaint, am Sonntagabend (Ortszeit).