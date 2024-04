Alkohol, Cannabis, Tabak: Was Deutsche konsumieren

Experten der Suchthilfe beobachten eine Zunahme des problematischen Konsums von Cannabis in den vergangenen Jahrzehnten und fordern angesichts einer teilweisen Legalisierung des Kiffens eine Stärkung der Prävention. Wie aus dem neuen "Jahrbuch Sucht" der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in Hamm hervorgeht, zeigt sich in den vergangenen 30 Jahren insgesamt ein steigender Trend beim Konsum der Droge.