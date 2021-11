Die Cannabis-Diskussion

Cannabis gilt als Droge, doch auch der Einsatz in der Medizin wird diskutiert. Sollte es bald in Deutschland ein erlaubtes Rauschmittel sein? Darüber wird gestritten - etwa in der Politik. Wie gefährlich Marihuana und Haschisch sind - und wie Cannabis Kranken helfen könnte, auch dazu finden Sie hier aktuelle Nachrichten und Hintergründe.