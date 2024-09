Cannabis: Wenig Anträge für Anbauvereine

In Deutschland gibt es erst wenig Cannabis-Anbauvereine. Seit April ist der Konsum legal.

Ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Teillegalisierung von Cannabis ist bei den Kommunen nur eine geringe Zahl an Anträgen für sogenannte Anbauvereine eingegangen. Bundesweit seien bislang knapp 300 solcher Anträge auf Genehmigung von Anbauvereinen gezählt worden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, der "Rheinischen Post" vom Montag.

Cannabis-Konsum seit April legal

Die Vereine oder Clubs dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und 50 Gramm pro Monat an ihre bis zu 500 Mitglieder abgeben. Die Abgabe an Minderjährige bleibt verboten.

Kritik an fehlenden Kontrollmöglichkeiten

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert ( SPD ), zog eine gemischte erste Bilanz. "Der Weg bis zur kontrollierten Cannabisfreigabe war schwierig, und wir sind auch ein halbes Jahr nach dem beschlossenen Cannabisgesetz noch nicht bei dem angekommen, was wir im Koalitionsvertrag formuliert hatten."

NRW-Innenminister Reul: Freigabe ist "gefundenes Fressen für Drogenkriminelle"

