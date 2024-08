Studium in Erfurt: Cannabis-Anbau wird akademisch

Ausbildung ist neu in Deutschland

Bislang gibt es in Deutschland an staatlichen Hochschulen keine spezielle Ausbildung. "Durch Prohibition war eine professionelle Forschung im Hanfanbau in Deutschland bislang nicht möglich", sagt Studiengangsleiter Wim Schwerdtner. "Wir wollen diese nun auf eine wissenschaftliche Ebene stellen und Standards entwickeln."

Fachbereich Gartenbau soll attraktiver werden

Das Interesse an Gartenbaustudien hat in den vergangenen fünf Jahren deutlich abgenommen. Die Zahl der Studierenden entsprechender Studiengänge ging laut Bundeslandwirtschaftsministerium durchschnittlich um mehr als zehn Prozent zurück. "Wir standen deshalb vor der Frage, für welche Zielgruppen unser Angebot interessant sein könnte", sagt Studiengangsleiter Schwerdtner.

Ein eigener Studiengang ist in Erfurt nicht geplant, sagt Schwerdtner. "Wir möchten erst einmal ausprobieren, wie der neue Schwerpunkt ankommt." Spezielle Lehrveranstaltungen dienen der Spezialisierung. "Unser Angebot umfasst zum Beispiel Kurse in Biologie, Kultivierung und Pflanzengesundheit von Cannabis ", sagt Schwerdtner. Und: "Produzenten sollen möglichst hohe Erträge erzielen können."

In Deutschland sieht er gute Anbaubedingungen. "Hanf hat sehr geringe Ansprüche, wächst schnell und mag am liebsten mittelschwere Böden", sagt Schwerdtner. "Er verträgt keine Staunässe, kann keinen Frost ab. Aber man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Komplizierter wird es, wenn man bestimmte Aspekte, zum Beispiel den THC-Gehalt, optimieren möchte."

Mindestens 75 Erstsemester können einsteigen

Die genaue Zahl der Erstsemester im Bereich Cannabisanbau steht noch nicht fest. Die Bewerbungsfrist in Erfurt läuft noch bis Mitte September. Der Bereich Gartenbau ist momentan ausgelegt auf 75 Erstsemester. "In den letzten Jahren haben wir diese Zahl nicht ganz erreicht", sagt Schwerdtner. "Seit der Einführung unseres Schwerpunkts in Cannabisanbau aber sehen wir einen stärkeren Zuwachs an Studienbewerbern."