Wie Lauterbach das legale Kiffen retten will

Am 1. April soll das Cannabis-Gesetz in Kraft treten, nun sieht Gesundheitsminister Lauterbach das Vorhaben bedroht. Die Länder kritisieren vor allem die geplante Amnestieregel.

Wie ist der Stand der Dinge?

Doch daran gibt es Kritik. Am Freitag ist das Gesetz imalso der LänderkammerDort sind vor allem CDU -regierte Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder Bayern dagegen.

Sie wollen das Gesetz aufhalten, indem sie es in den sogenannten Vermittlungsausschuss schicken. Das ist ein Gremium, das immer dann vermittelt, wenn sich Bundestag und Bundesrat bei einem Thema nicht einig sind.

Was genau kritisieren die Länder?

Kritik gibt es auch an der sogenannten. Demnach plant die Ampel einen Straferlass für noch nicht vollstreckte Strafen. Es könne nicht sein, dass jemand bestraft würde für ein Verhalten, das nach neuem Recht legal ist.

Kann das Gesetz denn im Bundesrat gestoppt werden?

Allerdings kann der Bundesrat mit einfacher Mehrheit Einspruch gegen das Gesetz einlegen und den Vermittlungsausschuss anrufen. Ob das am Freitag passiert, ist im Moment noch offen.

Der Bundestag könnte diesen Einspruch seinerseits aber- und zwar mit der Mehrheit der Ampel, der so genannten "Kanzlermehrheit". Ob das passiert ist im Moment aber auch offen. Denn auch Teile der SPD sehen die Cannabis-Legalisierung eigentlich kritisch

In der SPD braut sich etwas zusammen: Am Freitag soll der Bundestag Lauterbachs Cannabis-Gesetz verabschieden. Doch 14 Abgeordnete aus der eigenen Partei wollen nicht zustimmen.

Ist die Legalisierung zum 1. April noch möglich?

Grund für diesen Vorwurf: Unions-Politiker sagen, ihr Ziel sei es, dass das Gesetz niemals wieder aus dem Vermittlungsausschuss herauskomme. So hatte sich zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) geäußert.

Bayern lehnt die Cannabis-Freigabe ab. Es gebe viele praktische Probleme – außerdem wolle man Drogengebrauch eindämmen, nicht fördern, so CSU-Innenminister Herrmann.

Wie versucht Lauterbach, das Gesetz zu retten?

Indem er seinen eigenen Gesetzentwurf einigermaßen hektisch nachbessert. Am Mittwochabend, also zwei Tage vor der Abstimmung im Bundesrat, hat Lauterbach einen Zusatztext zu seinem Gesetz verschickt, eine so genannte Protokollnotiz. Sie liegt ZDFheute vor.