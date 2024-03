Cannabis-Gesetz: Lauterbach geht auf Länderchefs zu

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) gibt sich zuversichtlich, dass es im Bundesrat am Freitag doch noch zu einer Zustimmung zum umstrittenen Gesetz zur Cannabis-Legalisierung kommt. "Ich kämpfe dafür, dass das Gesetz tatsächlich beschlossen wird", sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin.