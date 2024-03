Großbritannien: Immer mehr Jugendliche greifen zu Ketamin

Großbritannien erlebt eine Ketamin-Welle. Immer mehr Jugendliche nehmen die Party-Droge, weil sie so billig ist. 23.02.2024 | 2:14 min

Wieder ein Frühling, den Wendy Teasdill ohne ihre Tochter verbringen muss. Ein Kirschbaum im Garten erinnert an Ellie - die vor elf Jahren an Ketamin starb, das sie auf einem Musikfestival zusammen mit Alkohol konsumiert hatte.

Sie habe ihrer Tochter vertraut, die nie anfällig für Drogen gewesen sei - dann plötzlich der tödliche Schock. Ellie ist eines von immer mehr Ketamin-Opfern in Großbritannien.

Billiger als andere Partydrogen

Mittlerweile ist es eine Epidemie. Überall im Land, vor allem aber in strukturschwachen Gebieten, schnupfen Jugendliche das Narkosemittel, weil es beim Dealer nur halb so viel kostet wie andere Partydrogen. Behörden und Hilfsorganisationen stellen einen starken Anstieg bei sichergestellten Drogen und bei der Zahl der Abhängigen fest.

Dan Parker ist zum Glück noch am Leben. Er beschreibt die Situation in seiner Heimat an der Küste im nördlichen Wales.