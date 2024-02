Cannabis Social Clubs: "Quasi nichts geklärt"

Cannabis Social Clubs können "endlich loslegen"

Das Gesetz sieht vor, dass man nur als Mitglied in einem gemeinnützigen Verein, einem "Cannabis Social Club", überhaupt an die Droge kommt. In den Clubs darf aber nur Cannabis abgegeben, nicht konsumiert werden.

Die Cannabis-Legalisierung ist ein umstrittenes Vorhaben der Ampel-Koalition. Bei uns im moma duell streiten dazu Renate Künast, Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen und der Bundesvorsitzende Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. 24.08.2023 | 11:06 min

Entstigmatisierung der Kiffer

Doch das wars auch schon mit der Freude bei Geyer. Für ihn ist das Gesetz der "kleinstmögliche Schritt in Richtung Entkriminalisierung" - also nicht weitreichend genug. Er hätte sich etwa gewünscht, dass jeder Erwachsene so viel Cannabis kaufen kann, wie er will, es also keine Obergrenze von 50 Gramm gibt. "Ich kann auch so viel Alkohol und Tabak kaufen, wie ich will. Wieso geht dann nicht auch Cannabis?".