Brandbrief: Innenminister warnen vor Cannabis-Legalisierung

Die Innenminister der Bundesländer warnen in einem parteiübergreifenden Appell an die Bundestagsfraktionen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor den Folgen der geplanten Cannabis-Legalisierung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt bei Lanz die Kampagne zur Legalisierung von Cannabis. 09.02.2024 | 1:05 min

Innenminister fürchten Erkrankungen und Kriminalität

Die erwartbare Steigerung der Zahl der Cannabisnutzer lasse befürchten, dass die in Deutschland ohnehin schon sehr starken internationalen kriminellen Strukturen des Cannabishandels "weitere Entwicklungsmöglichkeiten erhalten und sich aufgrund der noch günstigeren Umfeldbedingungen noch stärker in Deutschland ansiedeln bzw. verfestigen", so das Schreiben.