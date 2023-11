Cannabis-Legalisierung: Was die Bundesregierung plant

Die geplante Teillegalisierung von Cannabis kann kommen. Der Konsum und Anbau von Marihuana soll für Erwachsene teilweise erlaubt werden – das hat das Kabinett heute beschlossen. 16.08.2023 | 3:20 min

Die Bundesregierung hat an diesem Mittwoch ihren umstrittenen Plan einer Legalisierung von Cannabis in Deutschland auf den Weg gebracht. Vor allem Grüne und FDP hatten sich schon im Bundestagswahlkampf für das Vorhaben stark gemacht.

Seit Anfang des Sommers liegt ein Gesetzentwurf von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor, der nun vom Bundeskabinett beschlossen wurde und dann dem Bundestag zur Debatte und Verabschiedung zugeleitet werden soll. Das Vorhaben geht zwar nicht so weit wie ursprünglich geplant, krempelt aber dennoch die bisherige deutsche Drogenpolitik radikal um.

In Deutschland ist Cannabis bislang eine illegale Droge. Jetzt soll Kiffen teilweise erlaubt werden.

Was konkret soll bei Cannabis rechtlich neu geregelt werden?

Privat sollen maximal drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen. In Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs , sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen.

Wie die teilweise Legalisierung von Cannabis mit dem Autofahren vereint werden kann, ist noch unklar.

Soll Cannabis auch frei verkauft werden können?

Nein, erst einmal nicht, obwohl das der ursprüngliche Plan war - angelehnt an Länder wie Kanada oder einzelne US-Bundesstaaten. Dort gibt es spezielle Läden, in denen von Blüten ("Gras") über fertig gerollte Joints bis hin zu mit Cannabis versetzten Süßigkeiten verschiedenste Produkte frei an Erwachsene verkauft werden.